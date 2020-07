Cristiana Girelli è bomber e una delle leader della Juventus femminile. L'attaccante delle Women ha voluto ringraziare la società che ha permesso la consegna del trofeo nel loro stadio: "Grazie Juventus per aver permesso di ricevere questo trofeo nella nostra casa. Anche se lo stadio era vuoto, è stato come se l'avessimo alzato insieme a tutti voi. Un punto di partenza e mai di arrivo. Un grande stimolo per la nuova stagione che sta per cominciare. Michela Franco e Aleksandra Sikora, questo trofeo è anche, e sopratutto VOSTRO!".