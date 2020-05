L'attaccante della Juve Women Cristianaè tornata a Torino in questi giorni e ha postato su Instagram scrivendo: "Torino non è un luogo che si abbandona' scriveva Nietzsche. Credo avesse ragione, perché per quanto improvvisamente ci siamo dovute lasciare, e per quanto tempo sia passato, mi sembra di non essermene mai andata. Mi sei mancata Torino. Adesso non vedo l'ora di tornare in campo con le mie compagne ed assaporare quelle emozioni che abbiamo dovuto mettere in pausa per un pó".