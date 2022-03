L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli è stata raccontata ai microfoni di Dazn da tre sue compagne e amiche come Arianna Caruso, Lisa Boattin e Barbara Bonansea. Le loro parole:



BOATTIN - "Ama cucinare, sta ai fornelli sempre, le piace fare cose nuove. Ogni tanto la chiamiamo chef. È sciocca, ti prende sempre in giro, devi stare attenta quando le stai accanto e parli perché poi ti imita. Ti senti il fiato sul collo (ride ndr). È un personaggio unico e l'avrebbero dovuta inventare se non ci fosse stata".



BONANSEA - "A Cristiana piace vincere, è un po' rosicona quando perde. Però fuori dal campo è molto dolce, la competitività la tiene per le partite. È brava a venire a prendere la palla e a tenerla. Aiuta la squadra a salire, in campo quando hai un'attaccante come lei ti senti tranquilla a giocarle la palla e sei tranquilla".



CARUSO - "Per me è divertente, se cammino accanto a Cri rido. È il nostro bomber e fa sempre gol. Averla in campo è una garanzia perché sappiamo che prima o poi in quei novanta minuti la butta dentro. Cri si fa rispettare perché è importante, ha scritto e sta scrivendo la storia del calcio femminile. Per me non è importante solo in campo ma anche fuori".