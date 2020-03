1









L'attaccante della Juventus Cristiana Girelli in diretta Instagram ha risposto alle domande dei followers bianconeri raccontandosi a tutto tondo tra passato presente e... futuro. La Girelli infatti ha svelato le sue idee per quando si ritirerà dal calcio giocato: "Mi auguro di giocare ancora per tanti anni - ha spiegato l'attaccante della Juventus Women - Quando finirò la mia carriera, sicuramente resterò all’interno del calcio ma non so in che veste. Mi piacerebbe allenare ma anche elaborare un progetto in una società”. Di tempo ancora ce n'è, intanto Cristiana è concentrata sul campo per continuare a segnare in maglia bianconera.