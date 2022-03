L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli è stata premiata dal Gran Galà della Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatrice della passata stagione. Un grande riconoscimento per la numero dieci della Juventus e della Nazionale che ora mette nel mirino la sfida di Women's Champions League contro il Lione in programma mercoledì alle ore 18.45 all'Allianz Stadium di Torino.