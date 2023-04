La calciatrice della Juve Women Cristiana Girelli ha rilasciato delle dichiarazioni al Podcast BMST, dove ha parlato anche delle differenze tra il calcio femminile e quello maschile.'Non ci sono tante differenze, il calcio è il calcio. Poi sono una persona cui piace l'emozione, piace emozionare e piace emozionarsi. Quindi per me il calcio, qualsiasi genere sia, emoziona. Se guardo una partita della Juve maschile mi emoziono, se riguardo i miei video o quelli delle nostre vittorie mi emoziono. Il paragone purtroppo esiste ancora, ma sarebbe bello se non ci fosse più. Fuori dall'Italia non c'è paragone'.