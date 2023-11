L'attaccante dellaWomen Cristianaha parlato su Rai 2 in occasione delle Hall Of Fame del Calcio Italiano 2023. Le sue parole:"Penso faccia parte del percorso di uno sportivo e di un gruppo di giocatrici, gli anni passano, le cose cambiano e anche le giocatrici. L'intento era continuare quello che avevamo fatto al Mondiale perchè tutti sanno cosa significhi per il calcio femminile raggiungere quei risultati, ci dispiace non sia stato cosi. La sofferenza va vissuta, so di parlare per altre 23 ragazze, ognuna di noi l'ha vissuta, giusto attraversarla perchè fa vivere cose che la vittoria non ti lascia. Abbiamo vissuto momenti difficili ma ora siamo ripartite"."Espongo la maglia degli ottavi di finale di Francia 2019 al Museo del Calcio"."Non sono abituata a fare discorsi, quindi mi sono scritta i miei pensieri. Ritengo la Hall Of Fame un riconoscimento straordinario ed essere qui mi riempie di orgoglio. Un riconoscimento per me ma anche per chi mi è stato accanto, a partire dalla mia famiglia che è qui oggi. Grazie per il vostro amore e supporto incondizionato a papà primo tifoso e critico, a mia sorella non un'appassionata di calcio che non mi ha mai fatto mancare sostegno. Grazie a mia mamma, spero che le mie gioie ti possano lenire il dolore, almeno un po'. Grazie anche alle mie amiche che il calcio mi ha regalato, compagne di viaggio bellissime. Se sono qui è perchè esistono spazi dove vivono e crescono storie femminili di successo che possono essere di ispirazione alla generazioni future, grazie alla Federazione per averlo creato. Alle future generazioni dedico il mio pensiero. L'eccezionalità può essere coltivata e raggiunta attraverso il duro lavoro, la dedizione e la determinazione costante. Senza dimenticare di metterci la cosa più preziosa che abbiamo: il cuore. Metteteci sempre cuore. Credo fortemente che nello sport, nella vita e nell'amore persistere e sentire siano la chiave di ogni successo".- "Il campionato è molto lungo ancora e ora è inutile fare calcoli. Al momento siamo seconde avendo perso soltanto una partita. Quello che posso dire è che lotteremo fino alla fine, con l'obiettivo di arrivare il più in alto possibile".