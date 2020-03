L'Italia sta attraversando un momento lungo e difficile, con il Coronavirus che ci ha costretto a stare rinchiusi ognuno nelle proprie case per evitare qualsiasi tipo di contagio. E allora, tra una serie tv e una partita alla Play basta aprire i social e scegliere una delle tante challenge che stanno conquistando il web. Tra tante, c'è anche quella di: "In questo momento in cui non posso abbracciarvi o semplicemente scambiare due chiacchiere a fine partita con voi, ho pensato di farlo in modo virtuale, lanciando un contest. Un modo per tenerci compagnia, conoscerci e abbracciarci anche da lontano.Le 3 persone che scriveranno le didascalie più belle, originali, “ignoranti ma non troppo”, faranno una diretta instagram insieme a me.Inoltre, la didascalia più bella dei 3 vincitori, prenderà il posto di questo testo e rimarrà qui sul mio profilo instagram.Ora tocca a voi, liberate la fantasia".