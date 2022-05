La numero 10 dellaWomen Cristianaattraverso i suoi profili social ha voluto lanciare unper i tifosi. Le bianconere in questa stagione hanno vinto ilitaliano: Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Queste le parole di Girelli:"Si scrive Supercoppa, Scudetto, Coppa Italia e quarti di finale di champions.Si legge 43 partite in 47 settimane, 154 allenamenti, 2013 ore insieme. Si chiama lavoro, mentalità, perseveranza,fame e tanto tantissimo cuore. Si conclude così un’altra stagione, strepitosa come dimostrano questi numeri..E la salutiamo con questo meraviglioso Triplete conquistato “ALL TOGETHER”: giocatrici, staff e chi lavora ogni giorno per noi. Ci vediamo tra qualche mese. Grazie a tutti. Vi voglio bene."