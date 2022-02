L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli nella giornata di oggi ha ricevuto il "Pallone Azzurro", il premio come miglior giocatrice azzurra del 2021. Queste le parole della numero 10 ai canali ufficiali FIGC dopo aver ricevuto il premio:



PALLONE AZZURRO - "Ricevere un premio è sempre bello, particolare. È il mio primo premio e sono molto felice ed è il primo in azzurro che mi fa doppiamente piacere. È sinonimo di orgoglio perché quello che ho fatto e che abbiamo fatto tutte insieme è arrivato e si è visto. Lo ricevo io ma è come se lo ricevesse ogni mia compagna"



LA SPINTA - "Vincere il Pallone Azzurro è una spinta in più. Io accetto ogni spinta perché penso che l'Europeo sia qualcosa di indescrivibile, bellissimo e particolare. Per una calciatrice che indossa la maglia azzurra emozionante. Credo che ognuna di noi abbia dentro di sé una gran voglia di fare bene all'Europeo".



DEDICA - "Faccio una dedica particolare ai nostri tifosi azzurri che ci supportano sempre e so che quando giochiamo ci seguono sempre. Se ho vinto è grazie ai loro voti e lo dedico anche a tutte le persone che mi seguono e che mi vogliono bene".