L'attaccante dellaWomen Cristianaha parlato ai canali ufficiali dellain vista della doppia sfida convalida per la qualificazione al Mondiale. Queste le parole della numero 10:"Il sogno mondiale passa da queste due partite decisive. Siamo arrivate a questo punto del percorso in modo positivo. È un sogno che vogliamo rivivere, sappiamo bene cosa dobbiamo fare e dobbiamo mettere in campo tutta la nostra anima e le nostre qualità per vincere"."Abbiamo tantissima voglia di rivincita dopo l'Europeo. Giocare queste due partite decisive è un bene per vivere emozioni forti, siamo pronte per giocarci queste due partite con tranquillità e determinazione".- "La partita contro la Svizzera è stata decisiva, ci ha permesso di scavalcarle in classifica e di arrivare a questo punto in cui il destino è nelle nostre mani. Sono state tutte decisive perchè tutti i punti vanno a sommarsi. Manca la ciliegina"."Ho trovato le ragazze molto determinate e con quella voglia di rivincita che c'è. Giocare due partite importanti e decisive ci aiuta a tirare fuori qualcosa di più, sono sicura sarà così"."Stare qui è un onore, la fascia da capitano è un qualcosa in più. Mi dispiace non ci siano Cernoia, Salvai, Gama, Bergamaschi e tante che hanno fatto il percorso fin qui. Giocheremo per loro sicuramente".