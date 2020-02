Trionfo Juve. Le Women vincono 5-1 contro l'Inter salendo a 41 punti in classifica mantenendo il distacco da Milan e Fiorentina. Primo posto consolidato anche grazie alla doppietta di Cristiana Girelli, migliore in campo Sky: "Fino al nostro gol è stata una gara equlibrata, ci aspettavamo un'Inter diversa. L'abbiamo studiate, sono cresciute molto. Faccio i complimenti a loro che hanno giocato un primo tempo molto aggressivo, noi con il gol di Barbara ci siamo tranquillizzate ed è uscita fuori la qualità della squadra. Se il 5-1 è troppo pesante? Forse, ma è un risultato che fa morale. Sara Gama? A volte ha degli schizzi, forse stava parlando di politica. Il campionato è molto competitivo ma lo sapevamo, qualsiasi squadra può rubare punti. L'allenatore nerazzurro Sorbi è un grande tecnico, sta venendo fuori il lavoro che sta facendo in questi mesi".