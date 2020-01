Cristiana Girelli, giocatrice della Juve Women, ha commentato così sul proprio profilo Instagram la vittoria delle bianconere sull'Empoli ladies: "Difficile, combattuta e per questo molto importante. Consce che d’ora in avanti non ci saranno risultati scontati, ma consapevoli anche che i grandi successi arrivano da vittorie sofferte come quella di ieri. Complimenti all’Empoli per ciò che sta esprimendo in questo campionato”.