Cristiana Girelli, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato Juve-Florentia. "Ancora in Gol? Non dirmelo, dai... Gol dedicati alla nipotina? E' qua con me, non poteva non essere per lei questo gol. E' fantastica. La partita? In Nazionale c'è un grande dispendio di energia, ma abbiamo avuto un po' di riposo in più. La concentrazione era alta, da qui alla fine - e ne mancano ancora tante - saranno sempre decisivi i tre punti. L'errore? Non sono uscita arrabbiata, non vorrei mai uscire. Sono contenta per Staskova, è fantastica e si allena sempre al massimo. Ero un po' stanca e volevo vedere mia nipote!".