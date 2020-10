Con la vittoria di oggi contro la Pink Bari la Juventus Women è salita a sei successi in sei giornate di campionato. Grande protagonista di questo inizio di stagione è Cristiana Girelli, a segno anche oggi; sul suo profilo Instagram l'attaccante bianconero ha voluto ricordare: "6/6. Non si può spegnere il fuoco con il fuoco. Punteggio pieno prima della sosta e si continua a crescere, insieme". La carica di una delle leader della squadra, per una Juve che viaggia sempre più veloce.