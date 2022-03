La numero 10 della Juventus e della Nazionale Cristiana Girelli ha rilasciato delle dichiarazioni dopo essere stata votata come miglior giocatrice della scorsa stagione per l'anno 2020-2021. Le sue parole:



GIRELLI - "Essere votata Calciatrice dell’Anno per il secondo anno di fila è motivo di grande orgoglio ma sono ancora più felice per aver aiutato la mia squadra con le prestazioni, con i gol e con quello che abbiamo fatto insieme la scorsa stagione. Ora mi aspetta un 2022 emozionante per il percorso fatto che stiamo portando avanti con la Juventus e per la possibilità di disputare l’Europeo in Inghilterra con la Nazionale azzurra".