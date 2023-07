Intervenuta direttamente dal ritiro della Nazionale femminile, la calciatrice Cristiana Girelli ha rilasciato delle dichiarazioni sull’Argentina, in vista dei Mondiali di calcio femminili.‘È una squadra con forte carattere ma anche tecnicamente importante. Abbina intensità alla tecnica, può far male a chiunque. Dal gruppo mi aspetto di vedere quello che ho visto in questi mesi, siamo state compatte negli allenamenti e non solo. Siamo concentrate, sappiamo tutte benissimo cosa significa essere qui. Dobbiamo portare consapevolezza e non avere rimorsi in ogni partita’.