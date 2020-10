Intervenuta a Rai Sport, l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo, risultato positivo all'ultimo test al Covid: "In queste settimane di positività è stato fortunato ad allenarsi, credo stia lavorando più in questo periodo di quando si allena con la Juve. Spero che riesca ad esserci per la sfida col Barcellona, perché la squadra sta sentendo un po' la sua mancanza".