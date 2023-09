Alice, intervistata ai nostri microfoni ( QUI l'integrale) ha parlato dell'importanza di indossare la fascia da capitano della Juventus Women Under 19. Le sue parole:“Rappresentare quella che è l’importanza della Juventus è stato uno dei riconoscimenti più importanti finora. Essere il capitano ti da responsabilità: sei il filo conduttore tra allenatori e squadra. È fondamentale far remare tutti nella stessa direzione per poter vivere un’annata positiva. Ti preoccupi che tutti stiano bene all’interno dello spogliatoio. Sapere che le mie compagne credevano e contavano sulla mia figura era davvero appagante. In campo parlo tanto per tenere sempre accese le ragazze, fuori non mi piace fare rimproveri. Preferisco parlare alla squadra ed essere chiara una sola volta”.