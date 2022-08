Attraverso un comunicato ufficiale, l'Hellas Verona ha annunciato l'acquisizione delle prestazioni sportive della bianconera Giai.'Hellas Verona Women comunica di aver acquisito da Juventus FC – a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione – il diritto alle prestazioni sportive della giocatrice Alice Giai. Nata il 9 gennaio 2003 a Torino, Giai cresce nel Settore Giovanile della Juventus ed a 14 anni viene promossa nella formazione della Primavera bianconera. A 15 anni viene convocata per la prima volta in Nazionale con la selezione Under 16, mentre l'anno successivo viene chiamata da quella Under 17. Nella scorsa stagione, la centrocampista è stata convocata anche dalla Nazionale Under 19. Con la Juventus Giai ha vinto uno Scudetto con la formazione Under 17 e due Tornei di Viareggio, oltre ad aver disputato quattro finali valide per l'assegnazione dello Scudetto Primavera. La centrocampista, inoltre, ha esordito a 17 anni con la Juventus in Serie A e in Coppa Italia. Hellas Verona Women rivolge ad Alice un caloroso benvenuto augurandole una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra'.