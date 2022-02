Non è bastata la rete messa a segno nel primo tempo da Valentina Giacinti per far vincere all'Italia l'Algarve Cup. La Svezia ha agguantato il pareggio dopo un fallo di Lenzini su Hurtig con un calcio di rigore battuto da Seger. Dopo novanta minuti di parità si sono calciati direttamente i calci di rigore, dopo aver concluso i primi 5 in parità, realizzandoli tutti, dagli undici metri Annamaria Serturini si è fatta ipnotizzare da Lindahl e il trofeo è della Svezia. Sicuramente le azzurre possono uscire a testa alta, con consapevolezza e forza da questa competizione disputata nel migliore dei modi.