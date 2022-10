L'allenatore del Milan femminile Maurizio Ganz è tornato a parlare della sfida vinta contro la Juventus Women ai microfoni di La7.'Abbiamo preparato la partita con fatica, in settimana abbiamo avuto poche giocatrici. Ma hanno dato tutto, siamo felici per la vittoria sofferta. Dopo la sconfitta per 4-0 nel derby, affrontare così questa Juve dimostra che abbiamo dato il massimo. La nostra squadra crea molta, oggi siamo riuscite a concretizzare. Sono tre punti pesantissimi, non farne oggi sarebbe stato un disastro. Vincere con la Juve non è mai facile. Bergamaschi? È il nostro capitano, il suo lavoro oscuro è preziosissimo. Piemonte e Asllani sono state grandi, ma hanno fatto tutte bene'.