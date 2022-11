Punto importante conquistato e forse anche qualche rammarico per non aver portato a casa di più. Prestazione di livello in una grande atmosfera pic.twitter.com/WYBFS2Nv0U — Sara Gama (@SaraGama_ITA) November 24, 2022

Attraverso un post condiviso sul suo account social la calciatrice bianconera Sara Gama ha manifestato le emozioni provate al termine della gara pareggiata contro l'Arsenal.'Punto importante conquistato e forse anche qualche rammarico per non aver portato a casa di più. Prestazione di livello in una grande atmosfera'.