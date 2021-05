di MA, inviato a Vinovo

Sara Gama, a margine della vittoria con il Napoli con tanto di scudetto, ha parlato ai nostri microfoni.



SGUARDO INDIETRO - "Non me lo sarei mai immaginato. Se guardo indietro vedo la crescita, il lavoro enorme. Importante capire il nostro valore".



PERCORSO STRAORDINARIO - "Percorso abbastanza straordinario. Da fuori sembra semplice. Siamo contente".



DOPO LO STOP - "Riprendere è stata dura, siamo state fortunate perché siamo tornate a maggio, abbiamo fatto poco riposo e la ripresa è stata dura. C'era uno stress mentale notevole, ci siamo compattate. Bisogna avere pazienza, concentrarsi sull'obiettivo".



VOLER VINCERE - "Per noi è naturale voler vincere così, è mentalità. Per me se uno può dare il 100% deve darlo, chi non può farlo deve dare quanto ha. Non mi va mai bene, vogliamo migliorare ancora. Si può fare, bisogna eliminare gli errori, crescere nella consapevolezza e nella gestione delle partite. E un pezzettino in Champions. Abbiamo avuto avversari davvero ostici. Abbiamo fatto dei passi in avanti, per me lì si può perdere ma bisogna comunque fare qualcosa".



MOMENTI DELICATI - "Quest'anno era più complicato affrontare le non dirette competitor. In Champions a dicembre, più nazionale, momenti in cui abbiamo faticato. Poi la pandemia ti condizione, non sei tranquilla neanche quando fai la spesa. Per fortuna possiamo andare avanti, ma già mantenere l'armonia con queste cose pesanti non è stato facile".



LE GIOVANI - "Fanno bene, stanno imparando, l'importante è che arrivino con umiltà e voglia di apprendere. Quando arrivano qui già sanno, la nostra mentalità è già definita".



TIFOSI - "Dedicato ai tifosi, ci mancano tanto, la vicinanza con loro e ora li abbiamo intravisti. Ci stavamo abituando bene, c'era sempre più pubblico, ma i fedelissimi si sono fatti sentire".