Il Coronavirus ha colpito anche il calcio italiano, non solo maschile ma anche femminile. Le calciatrici dell'Italia femminile, a causa del virus, sono dovuto rientrare in Italia saltando la finale di Algarve Cup contro la Germania. Un'odissea quella vissuta dalle calciatrici italiane, raccontata sui social dal capitano della Juventus, Sara: "Dopo che la scorsa notte siamo rientrate nelle nostre case e abbiamo rivisto le nostre famiglie desidero scrivere alcune parole di riflessione. Ci sono momenti in cui tutto deve essere messo in secondo piano a tutela del bene primario: la salute e la sicurezza della nostra comunità. Il calcio non fa eccezione. La consapevolezza è tutto e niente va sottovalutato in simili circostanze. Voglio ringraziare chi ha collaborato con la Figc per riportarci a casa, in particolare il Ministro Spadafora Vincenzo ed i rappresentanti del nostro Governo in patria e all’estero. Ringrazio sentitamente il presidente del mio club Andrea Agnelli per la vicinanza e il supporto che ha dimostrato a tutte noi ragazze. Le distanze non devono separarci. Insieme restiamo".