Partita che non è andata come avremmo voluto contro un avversario duro. Possiamo fare meglio di così osando di più e prima. La crescita passa anche per gare di questo calibro. Grazie a tutti i tifosi accorsi e a quelli che ci hanno sostenuto da casa #FinoAllaFine#LiveaHead pic.twitter.com/fFk2G7Rbzq — Sara Gama (@SaraGama_ITA) September 12, 2019

Sara Gama è ritornata, via Twitter, sul match perso dalla Juventus Women contro il Barcellona per 2 a 0.Da ciò, anche il capitano Gama vuole ripartire, sperando che il coraggio di fare la partita arrivi prima."Partita che non è andata come avremmo voluto contro un avversario duro. Possiamo fare meglio di così osando di più e prima. La crescita passa anche per gare di questo calibro. Grazie a tutti i tifosi accorsi e a quelli che ci hanno sostenuto da casa"