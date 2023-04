La calciatrice della Juve Women, Sara, ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale femminile.- 'Mi è mancata, la maglia azzurra è casa per me, sono tanti anni che sono qua. Ho lavorato e sono in pista di nuovo. E’ bello ritrovare facce amiche qui, in casa nostra'.– 'Sicuramente dobbiamo lavorare. In questo periodo abbiamo fatto cose buone e meno . C’è da lavorare e prendere un po’ più di divertimento. E’ un piacere stare qua e in questa maniera qui si possono togliere un po’ di pressioni che si sentono'.– 'E’ importante perché è l’ultimo raduno prima del raduno pre-Mondiale. Abbiamo la possibilità di fare un bel test amichevole, provare tante cose e soprattutto riacquisire un buon feeling che è la cosa più importante per andare poi a divertici e fare al meglio quello che dobbiamo fare qua'.– 'E’ diverso, le prime volte l’emozione è al massimo, difficilmente si riproduce in maniera uguale. Però quando poi uno va avanti nel percorso e ha la possibilità di stare a questi livelli più e più volte, c’è una consapevolezza diversa e quindi da un certo punto di vista è buono perché permette di avere la mente sgombra da pressione e emozione iniziale per fare meglio altre cose'.– 'Al Mondiale si va ad affrontare una squadra di quelle zone. Credo che conta come ci approcciamo a qualsiasi avversario e ogni gara lavorando sul feeling tra di noi. Andremo ad affrontare tutte buone avversarie. Sarà un buon test'.'In campionato la Roma sta facendo bene e il pubblico romano si appassiona sempre di più. E’ un bel contesto in un bel campo. Sarà un grande momento per il calcio femminile, ci sarà gente a sostenerci e a darci la spinta che ci servirà'.