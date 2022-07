La calciatrice della Juventus Women e della Nazionale femminile, Sara Gama, ha postato un lungo messaggio attraverso i suoi canali social.'C'è molto rammarico per non aver messo in campo il nostro potenziale nelle tre partite giocate. I risultati hanno parlato e non è stato sufficiente quanto espresso.Lo sport presuppone di saper affrontare vittorie e sconfitte e dunque, in base alle capacità di autocritica che ciascuno di noi ha, è necessario ripartire dalle seconde per tornare alle prime.Ora come sempre conta solo lavorare visto che le condizioni per fare meglio ci sono e che il nostro sport gode di una giusta attenzione, che prescinde dall'andamento di una competizione.Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto: per loro, ma prima ancora per noi stesse, lavoreremo da subito per tornare ad esprimerci ai nostri livelli'.