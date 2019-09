Anche Sara Gama è stata ospite di 'Tutti a Scuola': durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Scolastico 2019-2020, tenutasi a L'Aquila, il capitano della Juventus Women ha incontrato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti. "Scuola e sport sono fondamentali – le parole di Sara - Per me la scuola ha avuto un ruolo importante, mi ha permesso di fare tanta attività sportiva. Il mio consiglio? Divertirsi e seguire la propria passione". All'evento, come ricorda Juventus.com, erano presenti circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia.