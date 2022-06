Sara Gama, capitana della Nazionale azzurra femminile e della Juventus Women, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Spagna, ultimo test prima del debutto all'Europeo. Ecco il suo commento: "Siamo contente di quanto abbiamo fatto finora. Abbiamo lavorato tanto e ora è arrivato il momento di rifinire. Domani sarà un ottimo test, siamo molto concentrate perché sappiamo di dover curare gli ultimi dettagli prima dell’esordio con la Francia. Viviamo il presente con entusiasmo e abbiamo voglia di metterci in gioco".

E sul professionismo, che diventa ufficiale il 1° luglio: "Sarà una giornata di festa per noi calciatrici. Finalmente dopo tanti sacrifici avremo le tutele che ci spettavano, questa riforma rappresenta una fondamentale chance che diamo al nostro sistema calcio per credere e investire nel movimento. Anche per la FIGC sarà una data speciale, dobbiamo essere orgogliosi di essere stati la prima Federazione a completare questo storico passaggio".