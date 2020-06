Sara Gama, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, ha parlato della situazione del calcio femminile: "C‘è una scala di priorità, la Serie A maschile porta grossi introiti. Il calcio maschile è un’industria. Di noi ragazze si è iniziato a discutere in questi ultimi giorni. Nello scorso Consiglio Federale si è deciso di mandarci avanti come i professionisti e verificare se ci sono le condizioni adatte. Abbiamo richiesto un protocollo ad hoc e ci è stato concesso. Non spetta a noi calciatori decidere quando sarà possibile ripartire, ma indicare le condizioni per farlo sì. Forse questa ripresa potrebbe darci ancora più visibilità; riprendere potrebbe essere un’opportunità per il nostro sport".