Sara Gama e il suo primo libro. Il capitano della Juventus Women ha annunciato, attraverso i suoi social, la prossima uscita de "La mia vita dietro un pallone. Dai Topolini di Trieste al Mondiale. "Sono molto felice di poter annunciare questo lavoro che è un buon frutto del tempo speso in casa nei mesi passati - le sue parole -. Nasce per raccontare con semplicità alle ragazze e ai ragazzi quello che è stato il mio percorso. E, come da manuale, ammetto che alla fine questa scrittura ha raccontato molte cose perfino a me. Aspetto di poter stringere tra le mani la prima copia di questo libro che mi auguro possa parlare a molti di voi, piccoli o grandi che siate!”.