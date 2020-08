Sara Gama, dopo la sconfita della Juve Women contro il fortissimo Lione, ha scritto sui social un bel messaggio per i tifosi e per le sue compagne: "Ripartiamo dalla Francia ancora una volta con maggiori consapevolezze. Abbiamo portato in campo sempre la nostra identità di gioco con spirito propositivo e lavorato su ciò che sappiamo ancora di dover migliorare", le parole di Gama. Che ha raccolto tanti apprezzamenti da parte dei supporters sui social. Non era facile contro le francesi, da sempre al vertice del calcio femminile, ma la Juventus ha provato e combattuto, e ha giocato a testa alta. Il 3-0 non è una mazzata, dunque. Ma una lezione da cui Gama e compagne possono solo imparare.