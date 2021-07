Sara, a JTV, ha parlato della nuova esperienza con Montemurro."Abbiamo altre 4 partite, spero che riusciremo a mettere in campo sempre più cose che stiamo provando con questo nuovo metodo di lavoro. In modo da arrivare pronte agli impegni che dovremo affrontare"."È un tecnico che ha un’idea di calcio ben precisa. Vuole farci apprendere il suo metodo, è quasi un credo. Stiamo lavorando fase per fare per riuscire a mettere in campo questa sua idea. È molto interessante, ovviamente è sempre calcio, quindi i concetti di base sono quelli: il movimento, cercare lo spazio. Stiamo cercando di mettere insieme quello che abbiamo raccolto in questi quattro anni al nuovo metodo. Pensiamo di poterlo fare bene"."Sarà una Serie A molto più competitiva. Stiamo andando verso una riforma del campionato che porterà il format a dieci. Ci sarà estrema competizione sia in alto sia in basso. Questo migliora lo spettacolo e tutti i club si stanno attrezzando. Noi sappiamo di dover fare qualcosa in più rispetto a prima"."Non ho dato consigli. L’importante è l’esempio dentro e fuori dal campo. È arrivata Pauline che non ha bisogno di presentazione. Ha avuto un ottimo approccio e conosce già il metodo del mister. Si sta inserendo molto bene. Lenzini per noi è un rientro importante, con lei ho giocato tanti anni. La ritengo affidabile e per me è una grossa qualità. Poi Aprile e Bonfantini che sono due giovani interessanti che hanno tutto quello che serve per fare un salto di qualità".