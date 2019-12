Durante la conferenza stampa di presentazione dei Globe Soccer Awards, Sara Gama ha parlato dello sviluppo del calcio femminile in Italia. Ecco quanto raccolto da IlBianconero.com.



CAMBIAMENTI - "Ci sono stati cambiamenti significativi sin dal 2005, quand'è arrivata una forte svolta per il calcio femminile".



PIU' DONNE - "Non vedo l'ora di avere più donne calciatrici. E' vitale per l'industria sportiva e calcistica del nostro genere. Vogliamo vedere più di 23mila giocatrici, anche perché la Francia ne ha più di 100mila".



CALCIO - "L'essenza del calcio è una soltanto, ma nel mondo del calcio femminile dobbiamo misurare e superare le differenze tra noi e gli uomini. In campo tecnico e in termini amministrativi".



INVESTIMENTO - "Dobbiamo intensificare l'investimento nel gioco femminile, e se vogliamo essere una vera industria calcistica così come quella degli uomini, dobbiamo investire nel modo giusto".



CRESCITA - "Stiamo andando davvero bene, e questo ha un impatto molto positivo nel gioco in sé".