Arianna, giovane di proprietà dellaWomen ai canali ufficiali FIGC ha parlato del suo percorso in bianconero. Le sue parole:"E‘ stato tutto molto veloce, non era previsto – racconta -. Ero un po’ agitata, ma appena messo piede in campo l’agitazione è volata via e mi sono goduta l’emozione e la partita"."Ci facevamo lezioni di educazione fisica a scuola o la corsa campestre, ma ovviamente la tribuna era vuota, non c’era tutta questa gente. Poi la Juve è venuta a giocare qui: se me lo avessero detto, non ci avrei mai creduto. La maglietta dell’esordio? L’ho rimessa nel borsone, la prenderò a fine anno"."E’ sempre stato presente, mi ha sempre accompagnato agli allenamenti e alle partite quando i miei genitori non potevano. Ma allo stadio, alla fine, c’era anche mamma"."Tifo Juventus da quando sono piccola, la mia famiglia è bianconera. Dybala è il giocatore che mi ha fatto innamorare del calcio e della Juve"."Un esempio per molte bambine che avevano e che hanno questa passione, anche perché ha fatto tanto per il calcio femminile: è un simbolo".