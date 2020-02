Frenata della Juventus Women di Rita Guarino che non va oltre lo 0-0 contro la Florentia nella 14a giornata del campionato femminile.



IL TABELLINO



Florentia (4-3-3): Schroffenegger; Bursi, Dongus, Rodella, Ceci; Imprezzabile (73′ Vicchiarello), Wagner, Re; Nocchi (63′ Dupuy), Martinovic (81′ Roche), Nilsson. All. Carobbi. A disp. Tampieri, Lipman, Abati, Lotti, Natal, Roche L.



Juventus Women (4-2-3-1): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Caruso (83′ Galli); Maria Alves (60′ Bonansea), Rosucci (73′ Staskova), Cernoia; Girelli. All. Guarino. A disp. Bacic, Sikora, Franco, Panzeri, Zamanian, Salvai.



Arbitro: Grasso di Ariano Irpino.



Ammonita: Dongus.