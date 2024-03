LaWomen di Joe Montemurro torna in campo dopo la sosta nazionali. Le bianconere scenderanno in campo domenica alle ore 15 al Viola Park di Firenze per la semifinale di andata di Coppa Italia. Gara che sarà trasmessa in streaming gratuito sul canale YouTube della FIGC Femminile. L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la gara. A dirigere il match sarà il signor Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Andrea Cravotta e Antonio D’Angelo. Il quarto uomo sarà, invece, Lorenzo Maccarini. Tutto pronto quindi per la gara del Viola Park di Firenze. Ritorno previsto sabato 9 marzo allo stadio di Biella.