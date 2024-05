FIORENTINA-JUVENTUS WOMEN, LA CRONACA

4' Faerge in profondità per Lundin, uscita bassa sicura di Aprile

calcio d'inizio



FIORENTINA-JUVENTUS WOMEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina

Baldi

Faerge

Spinelli

Georgieva

Tucceri Cimini

Parisi

Johannsdottir

Bellucci

Catena

Longo

Lundin

Juventus Women

Aprile

Gama

Cascarino

Salvai

Boattin

Gunnarsdottir

Caruso

Cantore

Echegini

Thomas

Girelli

Torna in campo la Juventus Women del duo Beruatto-Zappella dopo il turno infrasettimanale di riposo per le bianconere. Sara Gama e compagne scendono in campo al Viola Park di Firenze conto la Fiorentina. Juventus Women che però nonostante manchino tre giornate al termine della stagione ha già raggiunto l'aritmetico secondo posto e quindi un posto per la prossima Women's Champions League. Fiorentina che invece ha già agguantato il terzo posto aritmetico.