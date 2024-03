Women, Fiorentina-Juventus: la cronaca

calcio d'inizio alle ore 15

Women, Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

Fiorentina

in attesa

Juventus Women

in attesa

La sosta nazionali è finita e torna in campo laWomen di Joe Montemurro per la semifinale di andata di Coppa Italia femminile. Sara Gama e compagne sono impegnate al Viola Park di Firenze contro le viola di Sebastian De La Fuente che si sono già dimostrate un'avversaria ostica in campionato. Fiorentina che però per l'occasione dovrà rinunciare al suo capitano Alice Tortelli per infortunio. Bianconere che invece possono contare sui numeri da capogiro di Cristiana