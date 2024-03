Sebastian de la Fuente ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria sulla Juventus. Le sue parole:"Nell’intervallo ci siamo parlati e ho detto di continuare così, in fase di possesso e non possesso, anche se mancava ancora il gol. L’episodio a volte può fare la differenza. Per me se finivamo il primo tempo in vantaggio sarebbe stato più giusto, la partita però è di 180 minuti quindi il primo tempo va a noi e va bene così"."Ci tenevamo molto ad avere tanta gente qui, grazie agli sforzi della società e che tutti conoscano quello che le ragazze stanno facendo. Un premio per le ragazze. Tolto il risultato, nei 90 minuti, ho visto una squadra protagonista e che ha dominato la Juventus. Un giusto premio sia per le ragazze che per il pubblico"."Giocheremo la partita senza pensare al risultato dell’andata, avremo giocato uguale anche in altre situazioni. Sono tutte partite dove gli episodi contano tanto. Ho visto una squadra protagonista, spero che lo saremo anche a Biella".