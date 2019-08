Fra allenamenti e... altro è stato un ritiro intenso e bellissimo per le #JuventusWomen! Grazie Aymavilles! pic.twitter.com/grmEoOAWDX — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) August 4, 2019

Finisce il ritiro dellain Valle d'Aosta. Le ragazze di Rita Guarino hanno svolto la prima parte della preparazione in montagna e oggi rientreranno alla base di Vinovo. Alle bianconere si aggregherà in queste ore anche Arianna, che ha avuto un supplemento di ferie per la partecipazione alle Universiadi con la nazionale di categoria. Da domani, la Juve Women continuerà ad allenarsi nel centro sportivo bianconero, in attesa di qualche colpo di mercato e dei primi botti in campionato.