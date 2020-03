Federica Russo, portiere del Napoli femminile, ha parlato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno della sua storia, da tifosa juventina a Napoli: "Sono tornata a Torino l’11 marzo e adesso sono a casa. Mi sto allenando. Ho un giardino e quindi posso lavorare all’aria aperta".



SU NAPOLI - "Nel cuore? Assolutamente. Spero di tornarci il prima possibile. La città mi ha conquistato. Ci ero stata due anni fa con la mia famiglia per Pasqua e il destino ha voluto che ci giocassi. Napoli è la mia esperienza da professionista fuori dal Piemonte e mi trovo benissimo. Abito a Fuorigrotta, due passi dallo stadio San Paolo. Ma sono juventina, eh".



SULLA JUVE - "Sono stata alla Juve per due anni, sono felice di questa esperienza, ma la fede non si tocca".



PORTIERE PREFERITO - "Ovviamente Gigi Buffon. Da sempre un modello. E Perin".