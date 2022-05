Si è conclusa da poco la sfida tra Milan femminile e Juventus Women, terminata con la vittoria delle ragazze allenate da Joe Montemurro per 1-2. A decidere l'incontro sono state le reti messe a segno da Zananian e Pedersen che, consentono alla propria squadra di mettere nel mirino la Coppa Italia con tranquillità. E' stata anche una giornata particolare per la giocatrice Nicole Arcangeli, la quale ha trovato il suo esordio in Serie A nel match contro le rossonere.