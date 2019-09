Una traccia. Ecco cos'è stata questa partita: un segno, netto e inequivocabile, sulla crescita della Juventus di Rita Guarino. Che ad Alessandria perde ( 0-2, gol di Putellas e Torrejon ), e su questo siamo d'accordo; che davanti ha comunque parecchia strada, e su questo si può convenire quando e come si vuole. Però resiste il più grande dei 'però'. E cioè:E' un mezzo punto a favore, ed è una storia di crescita. Ulteriore, continua, netta. E bella.Non hanno tremato le gambe, né l'ha fatto il cuore. E la base di partenza dev'essere necessariamente questa: il Barcellona andava affrontato di petto, ma con la giusta riverenza. Come a dire: la partita (in termini di ritmo, di possesso, di interpretazione) fatela pure voi, noi rispondiamo come possiamo. E le armi a disposizione erano italianissime: terzini pronti perennemente a stringere, centrali attente e ben posizionate. In generale, un tatticismo estremo che stava portando la partita lì dove voleva la Guarino.Fisiologico e naturale, forse scontato. Non propriamente giusto.E non è stato giusto perché la Juve ha mantenuto una sua coerenza, nel gestirsi e nel trincerarsi. Ha peccato in ripartenza, ma lì è stato un po' di timidezza a giocare un ruolo cruciale.. L'atmosfera, lo stadio pieno (a proposito: quasi seimila persone), il tifo continuo e sentito. Una marea di appassionati che si facevano tifosi, e che a poco a poco riuscivano a prendere a cuore queste ragazze e la loro impresa sognata, poi disperata. Sarebbe stata una grande storia, sotto la luna piena di Alessandria. Tocca prendere tutto il positivo che rimane, che non è poco. Che non era scontato.