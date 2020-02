Sabato scorso la Juventus Women ha pareggiato 0-0 nello scontro diretto contro la Fiorentina, che è valso comunque il primo posto in classifica, sola a 38 punti. Oggi, domenica 9 febbraio, le ragazze di Rita Guarino saranno impegnate in un altro appuntamento importante. Alle 14.30, le bianconere scenderanno in campo al "Castellani" per l’andata dei quarti di finale di Coppa Italia con le Empoli Ladies.



LA CRONACA

32’ – Bella punizione di Zamanian, il portiere respinge e spazza via Di Guglielmo

​30’ – Trenta minuti di gioco, Juventus avanti con il gol di Staskova

29’ – Forcing della Juventus, con Bonansea che prova a mettere in mezzo, rimpallo poi che premia Lugli

26’ – Brivido per la Juventus, Basic costretta all’uscita e rinviare in fallo laterale

22' - Zamanian dentro per la Bonansea, la numero 11 non arriva sul pallone

19' - Colpo di testa di Bonansea, palla che non spaventa il portiere

14' - Juve pericolosa con Staskova. Bonansea mette in mezzo, palla stoppata prima del tiro​

7' - GOL DELLA JUVENTUS. Tiro di Zamanian da fuori, respinta corta del portiere e Staskova che non si lascia pregare. 1-0 per le bianconere.

1' - Partite!



Empoli-Juve 0-1

Marcatori: Staskova 7' (J)

Empoli: Lugli, Di Guglielmo, De Vecchis, Garnier, De Rita, Simonetti, Acuti, Giatras, Morucci, Cinotti, Cotrer. All. Pistolesi

Juventus: B​acic; Salvai, Gama, Sembrant, Boattin; Pedersen, Galli; Bonansea, Zamanian, Cernoia; Staskova. All. Guarino