Un nucleo di italiane compatto, ma non solo. Sono tante le giocatrici della Juventus impegnate in giro per il mondo con le proprie nazionali di appartenenza. Dalla Prima Squadra alle giovanili, ecco tutti gli impegni delle bianconere nelle sfide internazionali.



PRIMA SQUADRA - Sara Gama, Aurora Galli, Valentina Cernoia, Laura Giuliani, Martina Rosucci, Cristiana Girelli, Arianna Caruso e Vanessa Panzeri (entrambe all'esordio) sono le 8 calciatrici scelte da Milena Bertolini per il doppio impegno di qualificazione ad Euro 2021. Le azzurre giocheranno prima il 29 agosto a Tel Aviv contro Israele, mentre il 3 settembre saranno a Tbilisi contro la Georgia. ​Doris Bacic con la Croazia giocherà in Lituania (29 agosto) e in Belgio (3 settembre). Tuija Hyyrynen, invece, giocherà con la sua Finlandia in casa contro l’Albania (2 settembre), mentre la danese Sofie Junge Pedersen sarà a Malta (29 agosto) ed in Israele (il 3). Chiudono il cerchio le ultime due straniere: Linda Sembrant guiderà la Svezia in Lettonia (3/09), mentre Andrea Staskova, con la sua Repubblica Ceca, prima sarà in campo in Moldavia (30 agosto), poi ritorno a casa per sfidare la Polonia di Aleksandra Sikora. Chiudono il cerchio delle senior anche Melissa Bellucci e Asia Bragonzi, impegnate invece nella doppia sfida contro la Spagna (1 e 3 settembre) con la Nazionale Under 19.



PRIMAVERA E UNDER 17 - Accompagnano Melissa Bellucci e Asia Bragonzi, anche altre cinque atlete della Primavera bianconera. La doppia sfida dell'Under 19 vedrà infatti Beatrice Beretta, Margherita Brscic, Michela Giordano, Ludovica Silvioni e Martina Toniolo tra le convocate. Si chiude con la Nazionale U17, a Norcia per il raduno azzurro dal 1 al 6 settembre: le bianconere saranno Sara Caiazzo, Alice Giai, Maria Letizia Musolino, Nicole Arcangeli e Chiara Beccari.