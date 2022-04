1









Se questo fine settimana la Juventus Women scenderà in campo per giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia tornerà a giocare in campionato. Alle bianconere basta un punto per ipotecare il quinto Scudetto consecutivo. Passerà dalla sfida contro il Sassuolo. La FIGC con un comunicato ufficiale ha annunciato che Juventus-Sassuolo si giocherà sabato 7 maggio alle ore 14.30 al campo Ale&Ricky di Vinovo.