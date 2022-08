E' stata da poco diramata la lista ufficiale delle calciatrici bianconere convocate per la sfida contro il Raeding. Ci sono assenze pesanti all'appello, come quelle di Salvai, rientrata da poco dall'infortunio, o quelle di Sara Gama e Hurtig, con quest'ultima lasciata a casa vista la sua posizione in bilico e con il mercato totalmente aperto. Di segutio il tweet ufficiale della Juve.