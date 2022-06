Sarà un'a tinte bianconere quella che giocherà gli Europei in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra. Oggi è stata diramata la lista definitiva delle 23 azzurre e ben 9 sono giocatrici delle. La spedizione partirà per Manchester il 4 luglio, tre giorni dopo l'ultima amichevole contro la Spagna a Castel di Sangro.